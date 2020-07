Buscas ao Diário Oficial do Amazonas ficam mais ágeis

A possibilidade de visualizar as edições em formato PDF é um desses novos recursos, que permite, inclusive, que o usuário faça o download das páginas ou edições que deseja pesquisar.

Novas ferramentas de busca também incrementam as possibilidades: o usuário pode visualizar as últimas edições do DOE ou fazer uma pesquisa por determinado período. A busca por palavras também é uma nova opção. Folhear as edições como se estivesse lendo uma revista eletrônica também é uma das outra possibilidade.

Além do ambiente completamente web, as novas ferramentas de busca oferecem uma estrutura preparada para o usuário acessar pelo celular, com um site completamente responsivo, com todos os campos de consulta do DOE disponíveis para celular e tablet.