Circuito Escolar de Xadrez encerra temporada com etapa temática Pokémon em Manaus

Evento conta com apoio do deputado Wilker Barreto e será realizado no Millennium Shopping, neste domingo (31)

O Circuito Escolar de Xadrez realiza, no próximo dia 31 de maio, a grande final da temporada com a aguardada Etapa Pokémon, em Manaus. A competição promete reunir estudantes, atletas, iniciantes e apaixonados pelo esporte da mente em uma programação marcada por integração, diversão e espírito competitivo.

A etapa conta com apoio do deputado estadual Wilker Barreto, que tem incentivado iniciativas voltadas ao esporte, educação e inclusão social no Amazonas. O parlamentar destacou a importância de projetos que estimulam o desenvolvimento intelectual de crianças e jovens por meio do xadrez.

O evento acontecerá na praça de alimentação do Millennium Shopping, das 14h às 19h, encerrando oficialmente a temporada do Circuito Escolar. Além das tradicionais medalhas da etapa, também serão entregues os troféus aos campeões e campeãs gerais do Circuito de Animes, premiando os melhores desempenhos ao longo da competição.

Com proposta inclusiva e educativa, o torneio é aberto para participantes de todos os níveis, sem necessidade de rating oficial. A iniciativa busca incentivar o aprendizado, a convivência entre enxadristas e a valorização do xadrez como ferramenta de desenvolvimento intelectual e social.

Entre os destaques do evento estão o ambiente leve e educativo, a integração entre jogadores de diferentes idades e níveis técnicos e a experiência temática que une o universo do xadrez à cultura dos animes e do Pokémon.

A inscrição será realizada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando também o caráter social da iniciativa. As vagas são limitadas.

Serviço

Evento: Circuito Escolar de Xadrez – Etapa Pokémon

Data: 31 de maio

Horário: 14h às 19h

Local: Praça de alimentação do Millennium Shopping

Inscrição: 1 kg de alimento não perecível

Informações: (92) 98159-0209