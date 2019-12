Coari: Mulher é baleada e morre durante ataque de piratas

Uma mulher foi assassinada com um tiro no peito e o marido, também, baleado durante um ataque de “piratas” ocorrido no rio Solimões. De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar em Coari, coronel Pedro Moreira, a mulher morta com tiro no peito foi identificada como Maria Sandra Duarte dos Santos, de 32 anos, que foi assassinada mesmo sem reagir ao ataque dos bandidos que atuam nos rios.

Ainda de acordo com a polícia, mãe, pai e a criança filho deles vinham de uma comunidade no Alto Lago do Mamiá, muito distante da sede de Coari.

O marido também foi atingido com um tiro no braço e outro na coxa. O filho do casal que estava em uma pequena embarcação não foi atingido.

O miliar informou que o crime ocorreu porque a família estava indo para a cidade levar o filho que quebrou o braço para cuidados médicos, porém com o entardecer e com pouco combustível optaram por fazer uma parada entrando em um igarapé próximo à comunidade do Paricatuba no Rio Solimões para se abrigar e reabastecer.

“O lugar possivelmente fica próximo à um acampamento de “piratas de rio” e segundo um dos sobreviventes, não deu tempo nem de gritar, só ouviram os disparos de arma de fogo vindo da mata – matando

Maria Sandra Duarte dos Santos”, afirmou o coronel.

O batalhão faz buscas para encontrar os bandidos desde cedo. O pai e o filho foram sendo atendidos no hospital de Coari.

Foto: Divulgação