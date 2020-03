Com mais dois casos no interior, AM chega a 67 casos de Coronavírus

Sobe para 67 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Mais 13 novos casos em 24h. Além dos confirmados, ainda há 18 em investigação. Os dados foram divulgados durante coletiva online nesta quinta-feira (26).

Desse total de 67, dois são do município de Parintins, um de Santo Antônio do Içá e um de Boca do Acre, este último foi identificado no estado de Rio Branco.

Dos casos confirmados, sete estão internados, sendo um no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz na UTI, e os outros seis estão em rede privada e possuem o estado estável. Dentre eles, o idoso de 88 anos já deve ter alta ainda hoje.

No caso da vítima de Santo Antônio de Içá trata-se de um médico da rede que esteve no estado do Paraná e teria contraído a doença lá. Houve os sinais dos sintomas, deu positivo para o Covid-19 e o mesmo foi trazido a Manaus para tratamento. Por isso, ainda será enviado por meio aéreo e fluvial insumos ao município para ajudar e atender aqueles que entraram em contato com o profissional.