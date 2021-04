Com o governo, prefeito de Uarini define detalhes das obras de pavimentação das vias do município

Cumprindo agenda de reuniões, o Prefeito de Uarini, Sr. Antônio Uchôa se reuniu na quinta-feira (15), com o Secretário de Infraestrutura do Amazonas, Carlos Henrique, para discutir pautas importantes voltadas sobre a finalização dos processos para as obras de pavimentação das vias públicas de Uarini, obras estas autorizadas pelo Governador Wilson Lima.

Através do apoio do Governo do Estado, junto a Secretaria de Infraestrutura, o projeto está em fase final e logo terá início a pavimentação em concreto das ruas e avenidas de Uarini.

“Trabalho, Essa é a marca da gestão municipal. Desde o início, em 2017, temos nos empenhados em busca de parcerias, para trazer melhorias para o povo de Uarini”. Destacou Antônio Uchôa.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação