Com recursos próprios: Prefeitura de Uarini intensifica operação Tapa-buracos

Diversas ruas do município de Uarini/am estão recebendo os serviços de limpeza e tapa-buracos, com o objetivo de garantir o acesso de veículos e pedestres.

A Prefeitura do município, com recursos próprios, tem intensificado os trabalhos nas ruas Tanibuca, no Bairro Novo 1, e Tancredo Neves, uma via que apresenta um fluxo intenso de veículos, e que está recebendo recapeamento em concreto para garantir mais durabilidade. No Bairro Verde, está sendo feito a limpeza das ruas, garantindo o acesso de moradores e veículos.

“Estamos intensificando os trabalhos de recuperação nesses trechos. Haviam buracos, a rua estava bastante prejudicada, agora o problema está sendo resolvido, podendo trafegar no local normalmente sem perigo.” Destacou Antônio Uchoa, prefeito do município.

*Com informações da assessoria