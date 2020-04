Confira os beneficiados, por município, com o vale card de R$ 200 do Governo do AM

Com o lançamento do Programa “Apoio Cidadão”, na manhã desta sexta-feira (17), pelo governador do Amazonas Wilson Lima, a Secretaria de Assistência Social (Seas) divulgou a lista com o nome dos beneficiados com o cartão Vale Card no valor de R$ 200.

O valor será destinado a 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo 25 mil para Manaus e 25 mil para beneficiados no interior do estado. Com os cartões, os cidadãos poderão comprar gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal, um auxílio extra diante da situação de pandemia do novo coronavírus.

Entrega

Em Manaus, os cartões serão entregues pelos Correios em papel timbrado pelo governo do estado. Já no interior, o serviço ficará na responsabilidade da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Os vales cards começarão a ser entregues a partir desta segunda-feira (20) em Manaus. Os prefeitos de cada município que decidirão sobre a entrega em cada cidade. Os cartões só serão aceitos em estabelecimentos comerciais credenciados pela empresa, que garante ter comércios aptos em todo o interior.

Beneficiados

O beneficiário do auxílio emergencial deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos básicos:

1) Ter domicílio no Estado do Amazonas;

2) Ser maior de 18 ano de idade;

3) Não ter emprego formal ativo;

4) Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro desemprego ou de programa de transferência de renda federal;

5) Estar inserido do Cadastro Único para Programas Sociais enquadrado nos critérios de população de extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Além dos critérios acima elencados, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) por ato próprio, poderá estabelecer critérios suplementares e definirá a quantidade dos benefícios a serem concedidos, conforme base de dados no CadÚnico.

O beneficiário que está nesta lista e cujo perfil de renda não se enquadre mais na situação de extrema pobreza, não poderá fazer uso do benefício, sob pena de ter que ressarcir o recurso aos cofres públicos

As dúvidas sobre o Cadastro Único continuam a ser esclarecidas pelos próprios municípios, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e seus respectivos Cras, levando em conta as recomendações sobre prevenção ao Covid 19, evitando aglomerações nos locais de atendimento. Para mais informações: ligue 2121-7837 ou mande e-mail: ouvidoria@seas.am.gov.br.

Confira a lista:

