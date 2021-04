Contas públicas: Tefé é destaque no “ranking de transparência” das prefeituras do Amazonas

O mais recente “ranking de transparência” divulgado na sexta-feira (16), pelo Ministério Público de Contas(MPC-AM) apontou a Prefeitura de Tefé, como a primeira colocada, entre os municípios do interior do Estado.

Com uma pontuação de 69%, Tefé ficou atrás somente da capital, Manaus, que pontuou 69,76 %. Esse levantamento, é feito a partir de dados obtidos no portal da transparência das prefeituras municipais, e na lei de acesso a informação, e foi realizado no período de 16 a 21 de fevereiro de 2021, na gestão do prefeito Nicson Marreira.

Para Evelyn de Carvalho, Procuradora de Contas, titular da Coordenadoria de ‘Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno’ do MPC-AM, essa é uma forma de assistir os administradores públicos para evitar que problemas ocorram em suas gestões.

A pesquisa classificou as prefeituras amazonenses, no total de 62, em níveis de transparência: ‘crítico’, ‘deficiente’, ‘mediano’ e ‘elevado’. Dessas, 34 estão no nível ‘critico’ quanto a transparência em seus sites, destaque para Autazes, Silves, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Itapiranga. 26 administrações estão no nível ‘deficiente”, com índices entre 25,38% e 48,55%. Apenas Manaus (69,76%) e Tefé (69%) alcançaram níveis maiores no Ranking, classificadas no nível ‘mediano”. No entanto, nenhuma prefeitura alcançou o nível de classificação ‘elevado’, ou seja, maior ou igual a 75% em transparência pública.

Veja o ranking completo