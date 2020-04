Coronavírus: Agentes da FVS realizam higienização nos barcos que chegam em Uarini

Higienização é medida fundamental no combate à disseminação do coronavírus. É um dos principais fatores entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme orientam os órgãos e autoridades da saúde pública.

Seguindo o planejamento traçado pela Prefeitura de Uarini, neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, através da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), realizou nos dias 25 e 27 de abril a desinfecção nos barcos que chegaram de Manaus, com a lavagem e pulverização das mercadorias e espaços com fluxo de pessoas.

“A ação é uma das medidas preventivas diante do quadro de risco decorrente da pandemia do coronavírus. Os serviços estão sendo realizados com a devida proteção e orientação dos agentes, e agora iniciamos a desinfecção, que é um serviço que ajuda neste processo para minimizar os riscos de proliferação de bactérias, fungos e vírus, como o coronavírus é os trabalhos terão continuidade nos próximos fins de semana”. Comentou Benedito Lopes (Coordenador de equipe na FVS).

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação