Coronavírus: Enfrentamento ao Covid-19 está sendo intensificado em Uarini

As ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19, eu Uarini/Am continuam a todo vapor.

As medidas estão integradas no plano da comissão de combate ao coronavírus. Estratégias foram criadas entre os órgãos que estão na linha de frente para realizar fiscalizações na cidade.

Na tarde de sexta-feira (27/03), mais 12 pessoas que estavam em quarentena, receberam visita da equipe técnica para reavaliação, e 10 entrevistados não apresentaram sintomas e receberam alta, apenas 2 permanecerão sobre avaliação, pois apresentavam amigdalite aguda. Por fim, todos foram orientados á permanecerem em casa.

Outras medidas de enfrentamento e recomendações de prevenção ao novo coronavírus, o Covid-19 é a realização da Campanha Nacional de Vacinação contra H1N1, onde teve início dia 23/03, nossos idosos estão sendo vacinados em suas próprias residências.

Vale lembrar que nesta primeira fase da campanha somente idosos e trabalhadores da área de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população, receberão a vacina.

Á noite, outra equipe composta por profissionais da Policia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, FVS, Conselho Tutelar, estiveram presente no Porto da cidade na espera do Barco Rainha Ester, para fiscalização e entrevistas de passageiros, onde foram orientados para ficarem de quarentena em casa.

“Estas medidas são importantes porque sistematiza como o município vai agir, quais os níveis de ação, que estratégias serão usadas para cada situação de combate a pandemia, além de fornecer orientações para as pessoas. É muito importante que todos façam sua parte”, ressaltou, Cleonilto Guedes – Diretor da UBS Mário Lopes.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação