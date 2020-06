Correios começam a cadastrar 14 milhões de brasileiros sem o auxílio emergencial

Na segunda-feira, dia 8, as 11.727 agências dos Correios de todo o país começaram a fazer o cadastramento das pessoas interessadas em receber o auxílio emergencial de R$ 600.

A informação veio da direção nacional da empresa e foi repassada neste sábado, dia 6, ao deputado federal Átila Lins (PP-AM).

Com atendimento das 8h às 16h, os servidores dos Correios também poderão fazer consulta sobre a análise pendente dos cadastros já realizados.

Em uma entrevista coletiva virtual, o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Vieira Neto, deu detalhes do serviço que será realizado pela instituição.

A parceria entre o Ministério da Cidadania e a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) foi divulgada no início de maio deste ano. Ficou pendente apenas a data para o início do atendimento.

Quem pode fazer o cadastro

De acordo com as informações, só poderão fazer o cadastro pelos Correios aquelas pessoas que não conseguiram se cadastrar pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica.

Conforme levantamento da direção da empresa, são quase 14 milhões de trabalhadores autônomos de baixa renda, em todo o país, que não conseguiram fazer cadastro principalmente porque não têm acesso à internet ou o sinal em sua localidade é de péssima qualidade.

Aquelas pessoas que já fizeram o cadastro na Caixa ou pelo aplicativo de celular e ainda aguardam o resultado ainda sob análise, não poderão fazer novo cadastro nos Correios.

*Com informações do BNC Amazonas