Covid-19: 84,6% dos pacientes internados em UTI no Amazonas não se vacinaram ou estão com vacinação incompleta

Entre os 45 pacientes internados com Covid-19 em hospitais de Manaus, até a terça-feira (19/10), 62,2% não tomaram nenhuma dose de vacina. Dos 26 que estavam em leito de UTI, 84,6% não tomaram nenhuma dose ou estão com o esquema vacinal incompleto.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad. Em suas redes sociais, o médico tem sido um dos maiores propagadores da vacinação no estado com alertas constantes sobre a importância da imunização para reduzir internações e óbitos.

“Temos 26 pacientes internados com Covid-19 em UTI. Dezenove destes pacientes nunca tomaram vacina. Três pacientes tinham tomado somente uma dose do imunizante. Isso equivale a 84,6% dos internados. Contra os números não existem argumentos. Vacinem-se. Completem sua segunda dose”, orientou o secretário na publicação.

Dos 26 pacientes em UTI, 19 (73,1%) não tomaram nenhuma dose dos imunizantes disponíveis, 3 tomaram apenas uma dose, e apenas 4 estão com o esquema vacinal completo.

Em relação aos leitos clínicos, do total de 19 pacientes internados, 9 não tomaram nenhuma dose, 5 estão com apenas uma dose e outros 5 completaram o esquema vacinal, com a dose única ou as duas doses.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que o Amazonas avança na Campanha de Vacinação contra a Covid-19, mas é essencial o esquema completo da imunização.

“A vacina é a nossa principal ferramenta para conter a pandemia, mas ela é mais efetiva com ciclo completo, por isso fazemos um chamamento para aqueles que estão com suas doses atrasadas no Amazonas”, alertou.

Rede de assistência – Conforme o último Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), nos hospitais de Manaus, há 45 pacientes, sendo 19 em leitos clínicos (2 na rede privada e 17 na rede pública), 26 em UTI (2 na rede privada e 24 na rede pública).

Há ainda outros 9 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 3 estão em leitos clínicos na rede privada, 5 estão em UTI (2 na rede privada e 3 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

No boletim consta, também, que nos 61 municípios do interior do estado há apenas 6 pacientes com Covid-19 internados em leitos clínicos.

Foto: Rodrigo Santos