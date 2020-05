Covid-19: Radialista Otávio Souza, recebe alta do Hospital Dephina Aziz em Manaus

Acometido pela COVID-19 e por uma forte pneumonia, o radialista tabatinguense, Otávio Souza, foi removido via UTI aérea para Manaus na semana passada, para tratamento, por conta da fragilidade que se encontrava.

Otávio, foi internado no Hospital Delfhina Aziz, referência no tratamento da doença na capital.

Na manhã da quarta-feira (20), Otávio Souza, recebeu alta do hospital e vai continuar o tratamento em casa. A família do radialista, agradeceu nas redes sociais todas as orações e carinho.

Souza, atuou como radialista em medos da década de 90 no município de Tefé, hoje é o diretor proprietário da Rádio Conquista Fm, no alto solimões.

Por Nailson Tenazor/Foto: Divulgação