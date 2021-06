CRMV-AM comemora a aprovação no Senado do PL que autoriza fábricas de imunizantes veterinários a produzirem vacinas contra Covid-19

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) comemora a aprovação, no Senado, do Projeto de Lei (PL) 1.343/2021, que autoriza o uso de fábricas de imunizantes veterinários para a produção de vacinas contra a Covid-19.

A aprovação ocorreu na última quarta-feira (23). “É muito importante a aprovação desse projeto, pois milhões de vidas poderão ser salvas com a ajuda do excelente trabalho feito pelos médicos-veterinários e com a ampliação de doses de vacinas”, destacou o presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani.

O autor do PL é o médico-veterinário e senador Wellington Fagundes (PL-MT), e tem por objetivo facilitar e estimular a utilização dessas plantas industriais para ampliar a oferta de doses da vacina, acelerando a imunização da população.

O texto segue agora para a sanção da Presidência da República. De acordo com o projeto, os parques fabris de imunizantes animais a serem utilizados deverão cumprir todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas para humanos. O controle e a fiscalização da produção das vacinas contra covid-19 serão feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todas as fases relacionadas à produção, ao envasamento, à etiquetagem e à embalagem de vacinas para uso humano deverão ser realizadas em ambientes fisicamente separados daqueles usados para vacinas veterinárias.