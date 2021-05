Defesa Civil do Amazonas já enviou mais de 13 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente para seis municípios

A Defesa Civil do Amazonas já enviou, até esta quarta-feira (13/05), 13.513 cartões do Auxílio Estadual Enchente para moradores dos municípios de Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã, que são os seis primeiros a receber o benefício. A entrega tem sido feita gradativamente, com o apoio das Defesas Civis municipais e de técnicos das prefeituras, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, atingidas pela cheia dos rios.

Nesta terça-feira (12/05), 33 cartões do Auxílio Estadual Enchente para moradores do bairro Trapiche, em Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), na calha do rio Purus, um dos 20 municípios em situação de emergência devido à enchente, que em 2021 pode se tornar a maior dos últimos 100 anos. Ao todo, 1.444 cartões devem ser entregues na localidade.

Os cartões também já foram enviados para outros cinco municípios, quatro deles situados na calha do Purus: Canutama (1.845), Boca do Acre (4.222), Tapauá (1.244) e Lábrea (2.366). Para Anamã, na calha do Baixo Solimões, foram enviados 2.392 cartões, totalizando 13.513 cartões para os primeiros seis municípios beneficiados.

Além da entrega dos cartões de casa em casa, a equipe da Defesa Civil tem capacitado agentes das Defesas Civis municipais para realizarem o cadastro dos beneficiários que terão direito ao recurso de R$ 300. Representantes das prefeituras também estão sendo capacitados, para dar mais agilidade tanto aos cadastros quanto às entregas dos cartões, especialmente nos locais mais isolados e que demandam maior tempo.

Benefício – O Auxílio Estadual Enchente foi lançado no último dia 6 de maio, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. O benefício, pago em parcela única de R$ 300, será concedido para 100 mil famílias, em todo o estado, que tiverem suas moradias invadidas pela cheia dos rios.

O recurso será pago por meio de um cartão magnético, com o qual os beneficiários vão poder adquirir gêneros alimentícios em estabelecimentos cadastrados, assim como ocorre com o Auxílio Estadual e como vai ocorrer com os auxílios estaduais do Turismo, Esporte e Cultura.

Cadastro – O cadastro dos beneficiários é feito pelo aplicativo Sasi, por meio de parceria entre os órgãos de Defesa Civil do estado e municípios.

As equipes têm ido às casas atingidas pela enchente para fazer o registro dos dados das famílias no aplicativo e, de imediato, a entrega do cartão. O número do cartão é inserido no cadastro, junto a um registro fotográfico do beneficiário. O prazo de validação do cadastro é de até 48 horas após a entrega do cartão.

Os critérios para receber o benefício e outras informações estarão disponíveis em auxilio.am.gov.br.

Avanço da cheia – Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o estado já tem mais de 350 mil pessoas afetadas pela cheia.

Dados do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil do Amazonas, apontam que o estado pode enfrentar a maior cheia dos últimos 100 anos. Atualmente, 20 municípios do interior estão em situação de emergência; 22 estão em transbordamento – incluindo a capital, Manaus; três estão em alerta e outros oito em estado de atenção. Apenas nove municípios estão em normalidade, em todo o Amazonas.

Operação Enchente – Desde fevereiro, o Governo do Estado está executando uma série de ações para minimizar os impactos das famílias vítimas da cheia. Por meio da Operação Enchente 2021, o Estado já levou ajuda humanitária, água potável e ações nas áreas social, saúde e fomento, como anistia de dívidas e operações de crédito, aos municípios em Situação de Emergência decretada em razão da cheia.

O Auxílio Estadual Enchente vai injetar R$ 30 milhões na economia. Com isso, os investimentos do Governo do Estado na enchente 2021 somam R$ 97 milhões, uma vez que as demais ações da Operação Enchente têm previsão total de R$ 67 milhões em recursos.

• Municípios em situação de emergência (20): Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Itamarati, Carauari, Juruá, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Manacapuru, Careiro da Várzea, Anori, Caapiranga e Anamã.

• Municípios em transbordamento (22): Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Iranduba, Beruri, Itacoatiara, Silves, Autazes, Urucurituba, Itapiranga, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués e Manaus.

• Municípios em alerta (10): Manicoré, Manaquiri, Careiro, Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães e Tefé.

• Municípios em atenção (1): Coari.

• Municípios em normalidade (9): São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Novo Airão, Apuí, Humaitá, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Codajás.

Fotos: Lucas Silva/Secom e Arthur Castro/Secom