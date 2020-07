Detram reabre postos no interior e atendimento será feito por agendamento

Desde o dia 24/06 os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) do Detran-AM começaram a ser reabertos de forma gradual. Em Manaus, o primeiro a reabrir foi o PAD localizado dentro do shopping Ponta Negra. No interior voltaram a funcionar os Postos de Novo Airão, Presidente Figueiredo e Careiro Castanho.

Até o próximo dia 6 de julho mais 13 PADs serão reabertos em Manaus e no interior do estado. Nas próximas semanas voltam a funcionar os Postos dos shoppings Via Norte e Cidade Leste, em Manaus, e nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Os PADs das cidades de Coari, Tefé, Boca do Acre, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Iranduba, Manacapuru, Humaitá e Tabatinga também reabrem nas próximas semanas. O atendimento será feito somente por agendamento.

Foto: Arquivo/Portal Tefé News