Dom Fernando Barbosa agradece “pelo olhar generoso e caridoso” com os municípios da Prelazia de Tefé

A Campanha “Amazonas e Roraima contam com sua Solidariedade” tem ajudado as pessoas mais vulneráveis a superar muitos momentos de dor e sofrimento nas últimas semanas.

Umas das igrejas particulares que recebeu essa ajuda foi a Prelazia de Tefé.

Diante disso, Dom Fernando Barbosa, bispo da Prelazia de Tefé, tem escrito uma carta de agradecimento, onde afirma “como é gratificante encontrar na caminhada benfeitores que contribuem na missão de ajudar os irmãos (as) mais vulneráveis”. O prelado reconhece que estamos vivendo dias marcados pela dor, mas ele fica com os sinais de amor e esperança, os sinais do Reino.

Dom Fernando destaca que “vidas estão sendo salvas pela união das diversas mãos que desejam fazer o bem”. Ele agradece “pelo olhar generoso e caridoso com os municípios que formam nossa Prelazia de Tefé, pelas doações dos materiais que estão ajudando a salvar tantas vidas”. Seu agradecimento especial é para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Norte 1 na pessoa de Dom Leonardo Ulrich Steiner, ao secretário executivo do Regional diácono Francisco Andrade, a Cáritas do Regional Norte 1 e a Cáritas da Prelazia de Tefé.

Neste tempo de quaresma, que nos convida “a viver de forma mais profunda a prática da caridade e oração”, é visto pelo bispo como momento para “entender que Deus nos quer como irmãos e irmãs que ao ver o sofrimento uns dos outros isso nos inquiete, e transforme essa inquietação em ações que ajudem a mudar a realidade dolorosa que aflige e agoniza a vida”. Dom Fernando Barbosa encerra suas palavras pedindo que a bondade de todos seja retribuída em bençãos de Deus.

