É profissional de saúde e indígena a primeira imunizada contra Covid-19 no Amazonas

Estado com maior população indígena do Brasil, o Amazonas escolheu uma profissional de saúde e indígena como a primeira pessoa a ser imunizada contra a Covid-19. A vacina foi aplicada durante apresentação oficial do Plano Estadual de Imunização pelo governador Wilson Lima, na noite desta segunda-feira (18/01).

Vanda Ortega é indígena do povo Witoto. Ela tem 33 anos e é técnica em enfermagem. Nasceu no município de Amaturá, na calha do Rio Solimões. Em 2002, Vanda chegou em Manaus para trabalhar e iniciou o curso de técnica de enfermagem em 2011, finalizando em 2013.

Moradora do Parque das Tribos, primeiro bairro indígena de Manaus, Vanda Ortega é atuante na luta em defesa dos povos indígenas e trabalha na rede estadual de saúde pela Fundação Alfredo da Matta. Na comunidade em que reside, ela organiza os atendimentos de saúde dos moradores.

Foto: Arthur Castro/Secom