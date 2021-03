Em Brasília, prefeito de Uarini se reúne com deputados e senadores em busca de emendas parlamentares para o município

O prefeito de Uarini, Antônio Uchôa, esteve em Brasília nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, com objetivo foi conseguir recursos para serem investidos no município, e também em busca de soluções envolvendo políticas públicas.

Durante os três dias, o prefeito cumpriu agenda de reuniões nas sedes de órgãos federais abordando diversos temas pertinentes em busca de emendas com os Senadores: Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, além de reunir também com os Deputados Federais Sidney Leite e Silas Câmara.

O Prefeito levou em mãos planejamentos, com indicações de emendas para os parlamentares, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

“Nossa vinda a Brasília realmente é para buscar recursos para nossa cidade. Tivemos encontros agendados e assim o fizemos. Desde já agradeço a receptividade dos senhores deputados e senadores – aqueles que são realmente amigos de nossa amada Uarini. Em cada gabinete que visitamos, pudemos apresentar as principais necessidades da cidade.

Todos os anos temos um prazo para que os deputados federais e senadores possam acolher as propostas de emendas parlamentares a eles solicitadas. Mesmo assim, volto para Uarini confiante de que nossa viagem renderá bons frutos. Vamos continuar trabalhando, porque para os novos tempos, temos a força do trabalho”. Destacou o prefeito.

Demandas apresentadas:

SAÚDE

Recursos para construção de Unidades Básicas de Saúde no Bairro Santo Antônio e Bairro Verde.

INFRAESTRUTURA

Recursos para complementação da Estrada Uarini/Copacá.

Investimentos para construção da Estrada da Vazante de início na feira municipal até proximidades do Sítio Barro Alto.

Recursos para a construção da Estrada da Comunidade do Punã.

AGRICULTURA FAMILIAR

Recursos para fomentar a produção de agricultura familiar em Uarini.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação