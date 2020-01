Em Envira, Wilson Lima anuncia retomada das obras do sistema viário e início da revitalização da orla para 2020

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quarta-feira (29/01), durante a inauguração do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), que as obras do sistema viário do município serão retomadas. De acordo com ele e com base no planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a entrega deve ser feita ainda em 2020.

“Por enquanto as obras estão paradas por conta da chuva, mas já estamos montando uma estrutura para retomar, no período de estiagem. Inclusive já tem uma balsa se deslocando para o município. Vou retornar ainda esse ano para fazer a inauguração desse sistema viário”, frisou o governador.

Ele destacou, ainda, que a orla do município também será revitalizada pelo Governo do Estado. “O projeto da orla já está pronto e já está em processo de licitação. A gente vai começar, ainda este ano, a revitalização”, disse Wilson Lima.

O titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, afirmou que o investimento é de quase R$ 15 milhões no sistema viário e retomada das obras. “Já estão em processo de licitação as obras de construção da orla do município, que será um investimento na ordem de R$ 2,5 milhões”, completou.

Ligação com o Acre – Em Envira também foi anunciada a reformulação do projeto para a construção de uma rodovia que vai ligar os municípios de Envira, no Amazonas, e Feijó, no Acre; garantindo desenvolvimento econômico à região.

“Isso é um desejo antigo do município de Envira. Já existia um projeto anterior e nós resolvemos ano passado, por força de uma análise técnica e de uma série de deficiências, abandonar o projeto inicial. Estamos construindo um novo projeto, já fizemos o levantamento topográfico, estamos, agora, no escritório, fazendo todo o projeto da nova estrada”, ressaltou Carlos Henrique Lima.

Investimentos na saúde – Wilson Lima frisou que a saúde segue sendo prioridade desta gestão e anunciou a ampliação de investimentos na área, em 2020.

“Aqui também há uma grande dificuldade das pessoas terem acesso a alguns procedimentos cirúrgicos. A gente realizou, junto com a Prefeitura, no ano de 2019, dois mutirões e já determinei à Secretaria de Saúde que já comece a construir projeto, para que a gente faça mais mutirões de cirurgias aqui no município de Envira”, afirmou o governador.

Ele garantiu maior volume de repasses do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para Envira e o fortalecimento da parceria com o estado do Acre.

“Só no ano passado nós mandamos aqui para o município de Envira R$ 1,1 milhão e esse ano de 2020 esse recurso vai ser bem maior. A gente já está planejando mutirões de cirurgia, caminhando com o estado do Acre entendendo as dificuldades pelas quais passam os Estados. A parceria que nós fizemos é para que, naquelas situações em que o Estado do Amazonas for gastar mais ou não tiver condições de atender, que o Acre também possa atender. Naturalmente que todo mundo tem dificuldade, mas a gente tem avançado de forma significativa nessa parceria”, reforçou o governador.

Foto: Bruno Zanardo/Secom