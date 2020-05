Em menos de um mês, Governo do Amazonas ultrapassa a marca de 100 mil kits distribuídos pelo ‘Merenda em Casa’, em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, já distribuiu cerca de 101 mil kits do programa “Merenda em Casa” a alunos da rede estadual, em Manaus, até esta sexta-feira (22/05). O benefício está sendo entregue em domicílio desde o último dia 27 de abril e será concedido a 220 mil estudantes, somente na capital.

Para executar o programa em Manaus, a Secretaria de Educação articulou uma força-tarefa que envolve 200 veículos para entregas, 104 postos de apoio espalhados pela capital e cerca de 906 profissionais – dentre auxiliares e agentes de portaria. Durante todo o processo de montagem e distribuição dos kits, a secretaria tem seguido as recomendações de segurança alimentar e sanitária nesse momento de pandemia.

“Estão sendo semanas em que não paramos um dia sequer. São centenas de pessoas que, diariamente, atuam incansavelmente para que esses kits cheguem, de forma segura, à casa de nossos alunos. Até o mês que vem, todos os 220 mil [estudantes] já deverão estar com suas cestas do ‘Merenda em Casa’ em mãos”, afirmou o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Interior – Nesta semana, o Governo do Amazonas começou a distribuir os kits do “Merenda em Casa” também no interior do estado. Alunos de Iranduba e das comunidades de Querari e São Joaquim, em São Gabriel da Cachoeira, foram alguns dos que já receberam o benefício. Somente em Iranduba, mais de 5 mil estudantes receberam seus kits. Nos próximos dias, outros municípios deverão começar a receber as cestas do programa.

Vale lembrar que no interior, diferentemente do sistema de entrega em Manaus, não há a necessidade de cadastramento por meio do aplicativo Sasi. Ao invés disso, cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE) está fazendo o levantamento do quantitativo de estudantes por turma. Logo, estando devidamente matriculado, o aluno receberá, automaticamente, o benefício. Será um por matrícula.

Foto: Cleudilon Passarinho