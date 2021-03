Em nota, Prefeitura de Tefé repudia publicações de Carlinhos Bessa sobre retirada de vacinas

Em nota divulgada no final da tarde desta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Tefé repudiou as informações publicadas pelo Dep. Estadual Carlinhos Bessa(PV), sobre a retirada de lotes de vacina contra a Covid-19, junto a FVS-AM.

Segundo a prefeitura, as publicações do deputado são incoerentes e irresponsáveis e não traduzem a realidade dos fatos.

Veja a nota na íntegra

A Prefeitura Municipal de Tefé, vem a público esclarecer as informações incoerentes publicadas de maneira irresponsável, nesta quarta-feira, (17/03), por meio de redes sociais do deputado estadual Carlinhos Bessa, que trata de supostos dados sobre a retirada de lotes de vacina contra Covid-19, junto a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), publicadas em sites do Amazonas, na última terça-feira, (16/03).

Ressaltamos que as informações replicadas pelo deputado partem de uma conduta de má fé, irresponsabilidade social, e a falta de compromisso com o povo do interior, inclusive de Tefé e que não condizem com a forma que nossa Administração vem tratando desta situação com respeito à saúde pública de nosso município.

Por isso, repudiamos esta atitude do parlamentar e subscrevemos abaixo os esclarecimentos de fato, diante deste episódio.

A informação supostamente emitida pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) de que a prefeitura ainda não trouxe as doses das vacinas contra a Covid-19, é incorreta. A SEMSA do município esclarece que não recebeu até hoje, (17/03), nenhuma notificação, seja por e-mail, telefonema e, ou qualquer forma de comunicação oficial, que solicitasse a retirada das remessas da vacina, encontradas no depósito da FVS-AM em Manaus (AM).

O transporte das doses de imunizantes para Tefé tem sido possível graças a iniciativa compromissada do prefeito Nicson Marreira com o auxílio do governo do Estado, que de maneira conjunta já garantiram até a sexta demanda de vacinas ao município.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a sétima remessa já está liberada e prevista para chegar ao município nesta quinta-feira, (18/03), com 280 doses. No mesmo dia, será possível retirar a oitava remessa das vacinas com quantidade elevada de doses, que devem ser entregues ainda esta semana. Portanto, esclarecemos que todas as remessas de imunizantes estão em dia e que não há atraso e nem lotes esquecidos em Manaus.

Até hoje, (17), foram vacinados cerca de 1.249 profissionais de saúde 1ª dose. 654 profissionais de saúde 2ª dose. 895 pessoas de 60 a 64 anos com e sem comorbidade. 720 pessoas de 65 a 69 com ou sem comorbidade. 681 idosos de 70 a 74 anos com e sem comorbidade primeira dose. 10 idosos de 70 a 74 anos segunda dose. 467 idosos de 75 a 79 anos de idade. 616 idosos de 80 anos ou mais. 820 pessoas indígenas aldeadas 1ª dose. 751 pessoas indígenas aldeadas 2ª dose. E duas (2) pessoas com deficiência em residência inclusiva.

Todas as doses administradas contra a Covid-19, na população de Tefé, estão disponíveis para consulta no Portal da Transferência.

O prefeito Nicson Marreira e Vice Preto Veloso esclarecem que ao contrário do que foi divulgado pela imprensa, a vacina sempre esteve disponível durante todas as etapas de vacinação no município, e que não compactuam com inverdades, informações incoerentes e incorretas.

Foto: Divulgação