Em plena Pandemia, mais de 20 mil cirurgias foram realizadas pela rede estadual de saúde entre dezembro e janeiro

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), segue trabalhando para atender com agilidade toda a demanda de cirurgias eletivas e de urgência das unidades de saúde, diariamente, mesmo durante a pandemia. Como reflexo das ações tomadas pela gestão Wilson Lima, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foram realizadas cerca de 20 mil cirurgias em toda a rede estadual na capital.

“A experiência que nós tivemos, que o Governo do Estado, teve no chamado primeiro pico trouxe para a gente, nesse momento, a possibilidade de nos planejarmos”, explica o secretário-executivo de Gestão e Controle Interno da SES-AM, Silvio Romano.

Reforço – Com o planejamento, foi possível reorganizar o fluxo de pacientes nas unidades e reforçá-las, tanto em número de leitos e salas como em equipe médica. O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, situado na zona leste de Manaus, por exemplo, passou a atender a demanda de pacientes não-Covid do HPS Platão Araújo e aumentou de três para cinco o número de salas cirúrgicas. “Isso fez com que mesmo durante esse novo pico da pandemia, o hospital não parasse e desse um resultado muito satisfatório”, destaca Romano.

Segundo o diretor da unidade, Daniel Castro, o investimento do Estado, para aumentar o quantitativo de número de leitos e salas cirúrgicas no João Lúcio, foi fundamental para que o hospital atendesse com qualidade a demanda no período. Ainda de acordo com Castro, em dezembro foram realizadas 365 cirurgias, já no mês seguinte o número subiu para 407, um aumento de 10%.

“Mesmo no alto da curva, a secretaria tem nos apoiado incessantemente para que a gente consiga realizar o maior número de procedimentos possíveis, dando maior rapidez e maior solução aos problemas dos pacientes que procuram o João Lúcio”, avalia o diretor da unidade.

Giro de Leitos – Uma das ações criadas pelo Governo do Amazonas, como parte do plano de contingência, para o período sazonal das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) foi o programa Giro de Leitos, que desde outubro do ano passado vem ajudando a reduzir, consideravelmente, a fila de espera para cirurgias eletivas.

O plano segue sendo executado nos três grandes HPS de Manaus no horário de 19h à 1h, para que a taxa de ocupação de prontos-socorros esteja dentro da capacidade ideal. Para o coordenador de ortopedia do João Lúcio, Gilmar Rosa, o programa era uma necessidade antiga.

“Nós tínhamos uma demanda de cirurgias reprimidas, uma fila de espera, principalmente na Fundação Adriano Jorge, e hoje a disponibilidade é bem diferente. O resultado é fenomenal. O Giro de Leitos, se puder manter, vai somar bastante para nós, é uma coisa que acaba com a fila”, avalia.

