Em reunião com prefeito de Uarini, Omar Aziz garante conclusão da estrada Uarini/Copacá

Em viagem a Manaus, Antônio Uchôa, prefeito de Uarini, se reuniu com o senador Omar Aziz, na manhã desta terça-feira (30), em busca de apoio parlamentar para a liberação de emendas para projetos e ações no município.

O parlamentar recebeu o gestor municipal em sua residência. A principal pauta do encontro foi a complementação da Estrada Uarini/Copacá.

É importante ressaltar que graças a emenda do Senador, a estrada já se encontra com 85% concluída.“

Felizmente tivemos mais um dia produtivo de trabalho. Estou saindo da reunião feliz pela oportunidade de mais uma vez ser muito bem recebido pelo Excelentíssimo Senador Omar Aziz, onde se comprometeu em nos ajudar a dar continuidade no projeto de conclusão da estrada Uarini/Copacá. Disse o gestor Municipal.

O Senador Omar Aziz reafirmou o compromisso com Uarini e disse que dará prioridade na liberação dos recursos para outras as áreas como: Agricultura e Infraestrutura do município.

“As emendas serão protocoladas, e eu em Brasília, vou me empenhar em fazer com que os recursos sejam liberados para a conclusão da estrada que é um sonho antigo do povo da querida cidade de Uarini. Destacou o Senador.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação