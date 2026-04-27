Em Tefé, agenda com lideranças garante R$ 364 mil para equipamentos de saúde e reforça diálogo com a população

O deputado estadual Comandante Dan (Republicanos) esteve no município de Tefé, a 525 quilômetros de Manaus, no sábado (25/04), onde realizou uma agenda de prestação de contas do mandato, escuta ativa com lideranças locais e anunciou novos investimentos na área da saúde. A visita integra a estratégia do parlamentar de fortalecer a assistência no interior do Amazonas, reduzindo a pressão sobre a rede hospitalar de Manaus.

Durante a agenda, o deputado se reuniu com o prefeito Nicson, vereadores, representantes da pesca e lideranças comunitárias, em um encontro voltado ao diálogo direto com a população e ao levantamento das principais demandas do município.

Um dos destaques da visita foi a destinação de R$ 364.500, 00 por meio de emenda parlamentar, para a aquisição de equipamentos especializados para a área da saúde, entre eles uma centrífuga destinada à Unidade de Coleta e Transfusão de Tefé. O equipamento já foi entregue na sexta-feira (24/04), na sede da Fundação Hemoam (Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas) em Manaus, em reunião com a diretora-presidente Socorro Sampaio e o diretor técnico Sérgio Albuquerque.

Segundo o parlamentar, o investimento contribui diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento à população do interior, ampliando a capacidade de resposta dos serviços de saúde locais.

“Nosso compromisso é garantir que a população do interior tenha acesso a um atendimento de saúde digno e de qualidade, sem precisar enfrentar longas distâncias até a capital. Estamos trabalhando para fortalecer essa estrutura diretamente nos municípios”, afirmou.

Com atuação voltada à interiorização das políticas públicas, Comandante Dan já destinou mais de R$ 3 milhões em emendas impositivas individuais de 2025 para a saúde no interior do Amazonas. Os recursos contemplam ações como reforma e ampliação de unidades hospitalares, implantação de centros cirúrgicos e aquisição de equipamentos.

Entre os principais investimentos, está a emenda de R$ 1.417.334,27 destinada ao município de Careiro da Várzea, para reforma e ampliação do Hospital Antônio Maia Barbosa. Outros municípios da região metropolitana, como Manacapuru e Careiro Castanho, também foram beneficiados, somando cerca de R$ 700 mil para reforço do atendimento de saúde, com transferências fundo a fundo.

Para o deputado, a descentralização dos serviços é essencial para garantir eficiência no sistema de saúde estadual.

“Há uma sobrecarga da média e alta complexidade em Manaus, contudo metade da população do Amazonas vive no interior e é obrigação nossa fiscalizar e destinar recursos aos nossos irmãos interioranos, que vivem em condições bem mais difíceis”, destacou.

A agenda em Tefé reforça a linha de atuação do mandato, que prioriza a presença nos municípios, o diálogo com a população e a destinação de recursos estratégicos para áreas essenciais, como a saúde pública.