Em Tefé, governador Wilson Lima destaca investimento de R$ 4,5 milhões na revitalização de 16 escolas

O Governo do Estado investiu R$ 4,5 milhões na revitalização de 16 escolas, no município de Tefé (a 575 quilômetros de Manaus). Durante a inauguração do Ceti Francisco Hélio Bezerra Bessa, na sexta-feira (10/09), o governador Wilson Lima destacou que os trabalhos vêm sendo realizados desde 2019.

Com o andamento da revitalização para as quatro últimas unidades de ensino, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto alcançou todas as escolas da rede estadual na cidade.

Os trabalhos realizados incluem troca de telhado e cabeamento elétrico, manutenção hidráulica, pintura geral e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. No momento, as unidades que estão sendo atendidas são as Escolas Estaduais Nossa Senhora das Graças, na Comunidade das Missões, e Amélia Lima, na Comunidade Caiambé, ambas na zona rural do município.

Na área urbana, a Secretaria de Educação está trabalhando no Centro Educacional Gilberto Mestrinho. Nos próximos meses, a Escola Estadual Deputado Armando Mendes será totalmente revitalizada. “Com isso, atendemos todas as escolas estaduais de Tefé com um trabalho que começou, em 2019, garantindo investimento de mais de R$ 4 milhões”, ressaltou o governador Wilson Lima.

A secretária estadual de educação, Kuka Chaves, diz que o investimento demonstra a preocupação do governador Wilson Lima em oferecer um ensino com mais qualidade aos estudantes da rede pública estadual.

“São reparos e melhorias que eram muito necessários, e muito esperados pela comunidade escolar. É satisfatório poder solicitar serviços para nossas escolas e ter a certeza de que seremos atendidos, e que poderemos suprir essas necessidades que, sem dúvida, influenciam na vontade dos alunos estudarem, do corpo docente e dos administrativos trabalharem, que tornam os ambientes muito melhores de serem frequentados”, afirmou Kuka Chaves.

Melhorias – Os serviços concluídos, desde 2019, somam R$ 3,3 milhões em investimento nos reparos de 11 escolas. Três unidades estão com os serviços em execução. Juntas, elas têm o investimento na ordem de R$ 900 mil.

A Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes terá os trabalhos de reparo iniciados ainda neste ano, com orçamento de R$ 300 mil. Os estudantes da unidade serão transferidos para o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Hélio Bessa, inaugurado na última sexta-feira (10/09). Em 2022, a escola receberá estudantes para tempo integral.

Fotos: Eduardo Cavalcante / Seduc-AM