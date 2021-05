Em tempos de cheia, PM substitui viaturas por lanchas e canoas em Anamã

De dezembro a junho, chuvas intensas elevam o nível dos rios do Amazonas, incluindo o Purus e o Solimões, que passam pelo município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), um dos mais atingidos pelo avanço das águas no interior do estado. Para atender as ocorrências, apesar da enchente, o 3º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município trocou as viaturas por lanchas e canoas durante os patrulhamentos na cidade e comunidades próximas.

Para auxiliar a população nas vias alagadas, os policiais precisam mudar o fardamento, deixando de lado o oficial e passando a utilizar um modelo mais leve, usado em atividades físicas. Os veículos de quatro rodas também precisam ser substituídos por lanchas, que são adquiridas em uma parceria entre a Prefeitura de Anamã e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

“A primeira mudança é no fardamento, pois precisamos andar na água, literalmente. Em outras ruas mais fundas, usamos uma lancha”, explica o comandante do 3º GPM, tenente Everton Lima.

Durante o período de cheia, o município fica totalmente submerso. Mesmo assim, os policiais militares não deixam de fazer o patrulhamento ostensivo naquela região, sendo necessárias algumas adequações na rotina de trabalho dos profissionais.

“O policial precisa ir além das expectativas policiais comuns, pois é necessário aprender a andar de canoa, remar, pilotar lancha e rabeta. Andamos com água nos pés o tempo todo, mas isso não nos impede de continuar tirando os serviços”, finalizou o comandante.

Foto: Divulgação