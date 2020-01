Em um ano, Wilson Lima já cumpriu e deu início a 61% das promessas que fez, aponta levantamento nacional

Em um ano, o governador do Amazonas, Wilson Lima, já cumpriu 18 promessas e deu início ao cumprimento de outras sete, de um total de 41 feitas no programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em debates e entrevistas da campanha eleitoral. O balanço que mostra que 61% das promessas foram cumpridas ou iniciadas no primeiro ano de gestão foi divulgado nesta sexta-feira (03/01) no portal de notícias G1.

O levantamento também mostra o desempenho dos demais governadores e prefeitos das capitais e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os governadores dos estados do Norte, Wilson Lima foi o que mais promessas cumpriu no primeiro ano de gestão. No Brasil, o governador do Amazonas foi o segundo que mais cumpriu, ficou atrás apenas do governador do Ceará, Camilo Santana, que cumpriu 68,42% das promessas.

Na área de saúde, foram cumpridas as promessas de realização de mutirões de atendimento, consultas, exames e cirurgias, e de ampliação do programa de medicamentos de alto custo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), foram realizados mutirões em Parintins, Tabatinga, Benjamin Constant e em Manaus. Só em Tabatinga, foram 311 exames de ultrassonografia no mutirão, zerando a fila de espera.

A oferta de medicamentos de alto custo cresceu com o reforço nos estoques, cujo abastecimento alcançou 93%, bem como com a descentralização de farmácias para esse tipo de medicamento em unidades da capital e no interior.

Na área da saúde, o Governo também já iniciou o cumprimento das promessas de revisão de contratos da Susam e fundações; ampliação de leitos psiquiátricos; manutenção de equipes médicas em cidades-polo; e implantação de sistema de informação integrada entre unidades de saúde estaduais.

Nas áreas de educação, desporto e segurança pública, o Governo cumpriu compromissos como a implantação de atividades para jovens em espaços ociosos e de programa de segurança comunitária, com o fortalecimento dos projetos Rede de Vizinhos Protegidos e Escola Segura e Cidadã; e ampliou a oferta de educação de tempo integral.

Com a inauguração de três Centros de Educação de Tempo Integral (Ceti) e conclusão de mais um, que será inaugurado em breve, no interior do estado, o Governo também começou a cumprir a promessa de ampliar a oferta de bibliotecas na rede estadual.

Ainda na área de segurança, o governo cumpriu com a promessa de fazer acordos de cooperação técnica com outros estados para a troca de tecnologias, tendo já formalizado com Acre, Roraima e Rondônia.

Servidores – Entre as promessas cumpridas, de acordo com o levantamento, está o cumprimento de planos de cargos e salários de servidores. Em 2019, um total de 68.781 servidores tiveram reajustes na remuneração, como cumprimento de data-base, promoções, escalonamentos e progressões previstas em planos de cargos.

Desenvolvimento Econômico – No primeiro ano de gestão, o governador Wilson Lima também contabiliza o cumprimento de promessas para fomentar a economia, entre as quais o aumento do percentual de compras governamentais de fornecedores do Amazonas; o início do programa de desenvolvimento de cadeias produtivas; e a definição de um plano de desenvolvimento econômico sustentável, por meio do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

Entre as promessas, também foi cumprida a retomada da Expoagro, que movimentou R$ 78 milhões em 2019; a implantação de um programa de cultivo de milho; a ampliação de recursos para o Fundo Estadual do Meio Ambiente; e a descentralização das ações dos órgãos ambientais, com a inauguração de mais um Centro Multifuncional, no sul do Amazonas.

Obras – Na infraestrutura, o Governo cumpriu com a implantação de um sistema sustentável de pavimentação. A exigência está sendo feita às empresas vencedoras de licitações para revitalização de estradas e ramais, cujas obras devem contemplar pavimentação, drenagem e todos os itens necessários para que sejam duradouras.

O Governo cumpriu também a correção de falhas no Prosamim, a exemplo da licitação de obra complementar pendente no Igarapé do 40, no trecho entre as ruas Silves e Maués; do início de obras no bairro Presidente Vargas, de onde retirou e indenizou famílias; e da implantação de 24 km de rede de esgoto na bacia do São Raimundo, além de pagar indenizações a famílias que esperavam desde 2014.

Na área de habitação, já iniciou o cumprimento da promessa de criar e sistematizar cadastro unificado da demanda por habitação de interesse social, ação coordenada por um grupo de trabalho formado pela Superintendência de Habitação (Suhab) e Secretária de Estado de Assistência Social (Seas). Já estão sendo digitalizados os processos de mais de 100 mil inscritos na Suhab.

Foto: Divulgação