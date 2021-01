Estado confirma o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirma o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), por meio de sequenciamento genético realizado pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), nesta quarta-feira (13/01).

A notificação foi encaminhada no final da noite de terça-feira (12/01) para o Centro Estratégicos de Informações de Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, após a confirmação do resultado emitido pela Fiocruz.

Trata-se de uma paciente que atende aos critérios de definição de casos como, por exemplo, dois exames positivos de Rt-PCR no intervalo de noventa dias, entre a primeira e a segunda infecção. Durante análise, realizada pela Fiocruz, foi observado que a sequência genética do vírus, presente no segundo episódio, é referente à linhagem B.1.1.28 (K417N/E484K/N501Y), variante amazônica descrita inicialmente no Japão.

O diretor de Inovação e Pesquisa da Fiocruz – Amazônia, Felipe Naveca, virologista de formação, foi o responsável pela identificação do primeiro caso de reinfecção no Amazonas. “A paciente está curada, e outros casos identificados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas seguem em investigação para identificação de reinfecção”, disse.