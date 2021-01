Estado entrega cerca de mil cilindros de oxigênio para o interior

Nos últimos dois dias, mais de 30 municípios retiraram cerca de 950 cilindros de oxigênio na gerência de patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na sede da Central de Medicamentos e na empresa White Martins. Além disso, para garantir a manutenção dos estoques de oxigênio no interior, o Governo do Amazonas também enviou 157 cilindros de oxigênio, para os municípios de Tefé, Coari, Parintins, Fonte Boa e Tapauá.

Os cilindros foram entregues para apoiar os hospitais com pacientes internados em tratamento da Covid-19 e foram transportados pelo Governo do Amazonas, por via aérea e terrestre. A aquisição dos cilindros encaminhados aos municípios foi feita com recursos do Governo do Amazonas e doações.

De acordo com o secretário executivo de Assistência (SEA) do Interior da SES-AM, Cássio Espírito Santo, o estado tem unido esforços para transportar cilindros de oxigênio para todo estado.

“O Governo do Amazonas vem executando várias ações de enfrentamento da Covid-19. Ontem (17/01) conseguimos enviar esses cilindros para os municípios de Tefé, Coari, Parintins, Fonte Boa e Tapauá, para ajudar no abastecimento de oxigênio nessas regiões”, destacou Cássio Espirito Santo.

As entregas e envios seguem ocorrendo diariamente para os municípios do interior, seja por envio terrestre, aéreo ou em retirada pelos municípios na sede do patrimônio da SES, localizada na Central de Medicamentos.