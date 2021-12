Estudantes do interior do AM vencem feira de ideias voltadas para solução de problemas ambientais

A falta de saneamento básico adequado na comunidade Punã, no município de Uarini, a 733 km de Manaus, inspirou uma equipe de alunos da escola municipal São Luiz de Gonzaga a projetar a construção de fossas sépticas para beneficiar os moradores da localidade. O projeto foi o mais votado na Feira de Ideias realizada dentro do Programa de Educação Cultural (P.E.C), que impactou diretamente 1.875 pessoas e indiretamente mais 5 mil, entre alunos e professores de escolas públicas de várias regiões do país entre os meses de setembro e novembro.

O programa, voltado para a capacitação de educadores e estudantes em temas relacionados à sustentabilidade e proteção do meio ambiente, contou com a participação de instituições de ensino e entidades dos estados como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Amazonas. Os alunos que desenvolveram o projeto vencedor – Alciele Dias Marinho, Ana Raquel Praia da Silva, Danilo Santos de Oliveira, Jamily Coelho Dias, assim como o professor Nilton Borges Vieira – serão presenteados, cada um, com um computador. “Foi uma experiência única e estamos muito felizes, principalmente os jovens por terem conseguido vencer mesmo com grande dificuldades. Iremos fazer uma apresentação do projeto na comunidade e creio que irá ajudar bastante tanto os moradores quanto o meio ambiente”, comemorou o professor.

Patrocinado pela Lwart Soluções Ambientais e pela Lei de Incentivo à Cultura, o P.E.C foi realizado pela Cultura Ambiental, em parceria com a NTICS Projetos, e apoio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, do Instituto LideraJovem Desafio Faça Acontecer e, ainda, da Zilor Energia e Alimentos.

Além da equipe amazonense, também se destacaram na Feira de Ideias outras cinco equipes das cidades de Cajamar, São Bernardo do Campo, Quatá e Guarulhos, todas do estado de São Paulo. Os projetos abordaram temas como compostagem, venda de materiais recicláveis separados corretamente pela comunidade, reuso de água do ar-condicionado das salas de aula, reflorestamento de margens de rio e construção de uma horta comunitária. “Os projetos apresentados pelos alunos foram excepcionais e não foi fácil escolher apenas um. Ficamos muito felizes com o comprometimento dos estudantes, dos professores e das escolas e estamos torcendo para que todas as propostas sejam implementadas nessas comunidades”, ressalta o diretor de expansão da NTICS Projetos, Abílio Martins.

O P.E.C. foi idealizado para atender a metas de cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODS atendidos são: Educação de Qualidade (ODS 4), Água Potável e Saneamento (ODS 6), Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), Vida na Terra (ODS 15) e Parcerias e Meio de Implementação (ODS 17).

“A Lwart é uma empresa que tem a sua marca fundamentada na transformação e por essa razão buscamos apoiar iniciativas que promovam o conhecimento, o debate e a execução de atividades de cunho social e pedagógico relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. O resultado é sempre valoroso, o maior exemplo está na grandiosidade dos projetos apresentados, e com toda certeza, caso sejam implementados, farão a diferença positiva nas comunidades em que estão relacionados”, afirma Carolina Tanese gerente de Comunicação e Marketing Institucional da Lwart Soluções Ambientais.

Sobre a Lwart Soluções Ambientais

Empresa 100% brasileira, a Lwart Soluções Ambientais é uma das maiores do mundo no segmento de rerrefino de óleo lubrificante usado. É também a primeira rerrefinadora da América Latina a produzir óleo básico de alta performance, do Grupo II. Como empresa que tem a transformação em seu DNA e a sustentabilidade como principal pilar, a Lwart amplia sua atuação e passa a coletar, destinar e transformar, dentro das melhores práticas da economia circular, resíduos pós-consumo do setor automotivo. A Lwart Soluções Ambientais tem uma das plantas mais modernas do mundo para produção de óleo básico de alta performance a partir do óleo lubrificante usado. Com sede em Lençóis Paulista (SP), conta com 17 centros de coletas espalhados pelo Brasil, que atendem cerca de 45 mil clientes todos os anos. Seu processo é rastreável e sua atuação segue as mais estritas normas de compliance. Mais informações em www.lwart.com.br.

Sobre a NTICS Projetos

Há 19 anos a NTICS Projetos tem como premissa implementar projetos e soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento sustentável no mundo. Hoje, com operações no Brasil, Estados Unidos e Europa, somamos mais de 1.000 projetos desenvolvidos e mais de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente. Há três anos somos uma empresa signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e, com isso, aspectos sociais (S), governança (G) e a constante busca por soluções sustentáveis (E) norteiam nosso plano de negócios. Nossas unidades de negócios compreendem quatro eixos: Certificação para negócios sustentáveis; Desenvolvimento de projetos estratégicos com foco nos ODS, Mudanças Climáticas, Biodiversidade, Inovação e Recursos Hídricos; Plataformas que integram todo o processo de governança, compliance e indicadores para projetos de responsabilidade social; e Consultoria para a criação de comitês de sustentabilidade e responsabilidade social.

*Com informações da assessoria/ Foto: Divulgação