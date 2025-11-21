Filho morde e arranca orelha de pai idoso em São Paulo de Olivença

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (20), por lesão corporal gravíssima contra o próprio pai, um idoso de 62 anos, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Igor Nunes, a vítima teve parte da orelha arrancada após ser mordida pelo filho, que também golpeou a barriga com uma muleta.

“A vítima relatou que mora sozinho com o filho na residência localizada no bairro José Carlos Mestrinho, e que o autor é usuário de entorpecentes, tendo o agredido diversas vezes ao longo dos anos com tapas, socos e chutes”, informou o delegado.

Ataque

De acordo com a autoridade policial, o ataque ocorreu por volta das 4h da madrugada, quando a vítima se levantou para beber água. O filho a atacou após passar a noite consumindo bebidas alcoólicas com um amigo dentro da casa.

“O amigo do autor, que estava no local, socorreu o idoso até uma unidade hospitalar, onde ele recebeu atendimento médico e, infelizmente, ficou com uma deformidade permanente”, acrescentou Igor Nunes.

Os policiais foram acionados e realizaram a prisão em flagrante do homem. Ele foi autuado por lesão corporal gravíssima, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

