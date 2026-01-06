  • 7 janeiro, 2026
  • 14:30
  • Amazonas, Cidade

Criança de 2 anos cola próprios olhos e deixa família desesperada em Parintins

Foto: Reprodução/whatsapp

Uma criança de 2 anos colou os próprios olhos com cola artesanal e deixou a família desesperada, neste fim de semana no município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o relato da mãe do menino, ela trabalha com artesanato e em um momento de distração, a criança aproveitou para passar cola nos próprios olhos.

 

Ao se dar conta da situação, a mulher levou o menino para o Hospital Regional Jofre Cohen e uma esteticista também precisou ser acionada para fazer a remoção do composto químico.

Após o procedimento, a criança recebeu alta médica e não sofreu danos às estruturas oculares, mas deu um grande susto na família.

