Criança de 2 anos cola próprios olhos e deixa família desesperada em Parintins

Uma criança de 2 anos colou os próprios olhos com cola artesanal e deixou a família desesperada, neste fim de semana no município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o relato da mãe do menino, ela trabalha com artesanato e em um momento de distração, a criança aproveitou para passar cola nos próprios olhos.

Ao se dar conta da situação, a mulher levou o menino para o Hospital Regional Jofre Cohen e uma esteticista também precisou ser acionada para fazer a remoção do composto químico.

Após o procedimento, a criança recebeu alta médica e não sofreu danos às estruturas oculares, mas deu um grande susto na família.