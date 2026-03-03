Gestão Nicson Marreira fortalece identidade territorial e avança no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A Prefeitura de Tefé deu mais um passo importante rumo ao reconhecimento estadual ao receber, no último dia 02 de março, a visita técnica da avaliadora Itamara Kemnerly, representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AM). A agenda integra o processo de avaliação do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, premiação que reconhece as melhores práticas de gestão pública voltadas ao desenvolvimento econômico.

Tefé concorre na categoria Turismo e Identidade Territorial com o projeto Feira do Artesanato, uma iniciativa estratégica da gestão municipal que tem fortalecido a economia criativa, gerado renda e valorizado a cultura do Médio Solimões.

A visita técnica incluiu apresentação de resultados, indicadores de impacto e relatos de artesãos beneficiados, além de diálogo com representantes da administração municipal. A recepção foi conduzida pelo secretário municipal de Turismo, Matheus Lopes, acompanhado do secretário de Produção e Abastecimento, Nestor Ribeiro Neto, com a participação ativa dos artesãos Ailton Frazão e Manoel Alves.

Liderança com visão empreendedora

Sob a liderança do prefeito Nicson Marreira, a gestão municipal tem adotado uma postura moderna, estratégica e voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios. A Feira do Artesanato é resultado dessa visão empreendedora, que compreende o artesanato não apenas como expressão cultural, mas como instrumento de desenvolvimento econômico.

O projeto leva os artesãos da Casa do Artesão para um espaço público de grande circulação, integrando suas atividades à Feira da Agricultura Familiar, realizada mensalmente na Praça Remanso do Boto. A iniciativa transforma a praça em um verdadeiro polo de identidade cultural, empreendedorismo e turismo.

Essa integração fortalece a geração de renda, amplia a visibilidade dos artesãos e dinamiza o espaço urbano, consolidando Tefé como referência regional na valorização de suas potencialidades.

Desenvolvimento com identidade

Durante a avaliação, foram destacados impactos concretos da iniciativa:

Fortalecimento da identidade territorial;

Geração de renda e inclusão produtiva;

Integração entre agricultura familiar, turismo e economia criativa;

Valorização das tradições e saberes locais.

A gestão municipal demonstra, na prática, que desenvolvimento econômico e valorização cultural caminham juntos. Ao investir na economia criativa e apoiar o empreendedor local, a Prefeitura promove transformação social com resultados sustentáveis.

Protagonismo estadual

A participação de Tefé no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reafirma o compromisso da atual administração com políticas públicas inovadoras e estruturantes. O município avança na disputa estadual apresentando ações consolidadas e impacto direto na vida da população.

Com liderança firme, visão estratégica e compromisso com o futuro, a gestão Nicson Marreira consolida Tefé como um município que cresce com identidade, gera oportunidades e fortalece sua economia de forma sustentável.

*Com informações da Assessoria