VÍDEO: Acidente na Bola da Suframa deixa duas pessoas feridas em Manaus

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (03/03) deixou duas pessoas feridas na avenida Ministro Mário Andreazza, no trecho entre a Bola da Suframa e o porto da Ceasa, no bairro Distrito Industrial 1, zona Leste de Manaus. As vítimas estavam na mesma motocicleta e com o impacto, os dois caíram na pista.Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os feridos no chão enquanto pessoas que passavam pelo local prestam os primeiros socorros. Ainda não há informações oficiais sobre como a queda aconteceu.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado até o momento.Por causa do acidente, o trânsito na região ficou lento no local.Veja vídeo: