Omar Aziz recebe apoio de 105 líderes políticos do Amazonas à pré-candidatura ao governo

O senador Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas, recebeu na manhã desta terça-feira (3 de março) cerca de 105 lideranças políticas da capital e do interior do estado, entre prefeitos, ex-prefeitos, deputados e vereadores. O encontro reforçou a articulação política em torno do projeto para as eleições de 2026.

Omar atendeu um pedido da Associação Amazonense dos Municípios, entidade que reúne prefeitos e lideranças do interior. Eles já estavam em Manaus e aqueles que não puderam estar presentes enviaram mensagens, como o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, o prefeito de Pauini, Renato Afonso, além de gestores do Alto Solimões, região cuja distância dificulta o deslocamento até a capital.

“Política é proposta. Eu sou uma pessoa experiente e estou ouvindo todos para que a gente possa construir juntos um programa de estado a oferecer às pessoas do meu estado”, afirmou Omar.

Uma ampla aliança já está sendo construída para apoiar Omar e também o senador Eduardo Braga, pré-candidato à reeleição. “As coisas estão caminhando da forma política que a gente sempre fez: com conversa e seriedade”, explicou Omar.

Durante o encontro, Omar também falou sobre as diretrizes do Programa Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, lançado na semana passada. A ideia é que o próximo eixo do plano abordará saúde, segurança, educação e assistência social, com foco na construção de um plano de Estado, que tenha continuidade independentemente de governos.