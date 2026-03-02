Wilson Lima anuncia que ficará no cargo até 2027 e descarta renúncia

O governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou, nesta segunda-feira (2/3), que permanecerá no cargo até o fim do mandato, encerrando as especulações sobre uma eventual renúncia para disputar as eleições de 2026. A declaração foi feita durante reunião com aliados na sede do União Brasil, em Manaus.

“Com responsabilidade, com continuidade. Eu decido continuar a obra que foi iniciada nesse governo. Ficarei até o final do meu mandato. Ficarei até o dia 5 de janeiro de 2027”, afirmou o governador, ao destacar que seguirá trabalhando em áreas prioritárias, como a saúde, e na execução de projetos estruturantes no Estado.

Wilson também ressaltou a parceria institucional com a Assembleia Legislativa do Amazonas, citando nominalmente o presidente Roberto Cidade, e o vice-governador Tadeu de Souza, além de reforçar o compromisso de apoiar os prefeitos dos municípios amazonenses. Segundo ele, a prioridade será manter a continuidade administrativa e avançar em políticas públicas até o último dia de gestão.

A decisão redefine o cenário político local, uma vez que afasta, ao menos neste momento, a possibilidade de sucessão antecipada no Executivo estadual e reorganiza as articulações do grupo governista para o pleito de 2026.