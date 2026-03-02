  • 3 março, 2026
  • 01:06
fiction
  • Amazonas, Política

Eduardo Braga vai continuar apoiando Omar Aziz para a disputa do Governo do Amazonas

Os bastidores da política amazonense estão a todo vapor a principal aliança para a disputa do Governo do Amazonas para este ano já foi fechada.

De acordo com informações do ex-deputado Marcelo Ramos, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), vai apoiar o senador Omar Aziz (PSD-AM) nas eleições estaduais de 2026.

David Almeida (Avante) anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas, contando com o apoio do senador Braga para alavancar seu nome no interior do Estado, o que não deve acontecer.

Fonte: Portal do abutre

