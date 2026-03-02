Eduardo Braga vai continuar apoiando Omar Aziz para a disputa do Governo do Amazonas

Os bastidores da política amazonense estão a todo vapor a principal aliança para a disputa do Governo do Amazonas para este ano já foi fechada.
De acordo com informações do ex-deputado Marcelo Ramos, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), vai apoiar o senador Omar Aziz (PSD-AM) nas eleições estaduais de 2026.
David Almeida (Avante) anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas, contando com o apoio do senador Braga para alavancar seu nome no interior do Estado, o que não deve acontecer.
Fonte: Portal do abutre