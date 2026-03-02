Crianças são flagradas subindo em torre de telefonia em Maués

Duas crianças foram flagradas escalando uma torre de telefonia de grande porte no município de Maués, no interiordo Amazonas. Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que elas sobem pela estrutura metálica com aproximadamente 30 metros de altura.

Nas imagens, é possível ouvir a preocupação da mulher que registra a cena. Enquanto filma, ela comenta o risco da situação. Uma das crianças consegue chegar ao topo da torre e se equilibra na parte mais alta da estrutura.

Torres de telefonia costumam ter entre 30 e 50 metros de altura. Após o flagrante, populares acionaram as autoridades. Até o momento, não há informações sobre como as crianças conseguiram subir até o ponto mais alto da torre, nem detalhes sobre a identificação delas.