Portal Tefé News recebe Prêmio Notáveis da Imprensa na Assembleia Legislativa do Amazonas

Na noite desta sexta-feira (27), o Portal Tefé News foi homenageado com o Prêmio Notáveis da Imprensa, em cerimônia realizada no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A honraria foi concedida por iniciativa do jornalista Rômulo Sena e reconhece os relevantes serviços prestados pelo portal à comunicação no interior e na capital do estado.

Com mais de 15 anos de atuação, o Tefé News se consolidou como um dos sites mais acessados do Médio Solimões, destacando-se pela produção de matérias jornalísticas que abrangem diferentes públicos e regiões do Amazonas. O portal tem como diretor o jornalista e comunicador Fábio Oliveira, que recebeu o prêmio em nome da equipe.

Em seu discurso, Fábio ressaltou os desafios de fazer jornalismo no interior do estado, especialmente diante das limitações de internet e infraestrutura, mas reforçou o compromisso com a informação de qualidade.

“Fazer jornalismo na capital já não é fácil, imagine no interior. Ainda enfrentamos obstáculos, principalmente relacionados à internet, mas seguimos firmes. O mais importante é levar a notícia a quem mais precisa, tanto no interior quanto na capital, sempre com seriedade e credibilidade”, afirmou o diretor.

O reconhecimento reforça o papel fundamental do Portal Tefé News na difusão de informações com veracidade, responsabilidade e compromisso social, contribuindo para manter a população bem informada e fortalecendo a comunicação em todo o interior do Amazonas.

Além do Tefé News, outros sites, jornalistas e comunicadores também foram homenageados, em uma noite marcada por celebração, valorização profissional e reconhecimento ao trabalho da imprensa amazonense.

Veja vídeo: