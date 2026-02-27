Dois adolescentes morrem soterrados após temporal na zona rural de Parintins, no Amazonas

Dois adolescentes morreram soterrados na quinta-feira (26), na comunidade Lírio do Vale, zona rural de Parintins, no Amazonas. O acidente ocorreu na região do Mamuru, que faz divisa com o Pará.

As vítimas são Eduardo Santana, de 12 anos, e Anderson Vieira, de 14, tio e sobrinho. De acordo com família, os dois saíram de casa por volta das 13h para pescar em um porto perto da residência.

Segundo Marley Santana Alfaia, mãe de um dos adolescentes, eles estavam no local quando começou um temporal no início da tarde. A suspeita é que os meninos tentaram se abrigar em um buraco próximo ao barranco do porto.

“Veio um temporal forte. A gente acha que eles se esconderam nesse buraco que tinha lá. Com a chuva, a terra desabou em cima deles”, contou.

A demora no retorno chamou atenção da família no início da noite. Por volta das 18h, parentes e vizinhos começaram as buscas. No porto, encontraram o casco da embarcação e os caniços de pesca, o que reforçou a suspeita de que os adolescentes ainda estavam no local.

Um dos familiares percebeu terra caída no barranco. O pai de um dos adolescentes começou a cavar e encontrou o primeiro corpo. Logo depois, o segundo também foi localizado no mesmo buraco.

O comandante da Central de Resgate de Parintins, Leones Cardoso, disse que a equipe foi acionada após as 19h. Quando os socorristas chegaram, os adolescentes já estavam sem sinais vitais. Ainda não há confirmação sobre quanto tempo eles ficaram soterrados.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Parintins para necropsia. Os velórios ocorrem na sede do município.

*Com informações G1