Prefeito Nicson Marreira obtém licença ambiental e anuncia avanço da Ponte do Abial, em Tefé

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, anunciou nesta quarta-feira (25) a obtenção da licença ambiental para a construção da Ponte do Abial, considerada uma das principais obras de mobilidade urbana previstas para o município. O documento foi emitido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e autoriza a prefeitura a dar início ao processo licitatório.

Segundo o prefeito, a liberação representa um marco decisivo para viabilizar o empreendimento.

“O que está aqui nas minhas mãos é a licença ambiental para que a gente possa dar esse passo tão importante, que é dar início ao processo licitatório que vai proporcionar a construção da ponte do Abial, ligando a cidade de Tefé a esse bairro tão importante”, afirmou Nicson Marreira.

Licença ambiental destrava andamento da obra

A licença ambiental é uma etapa obrigatória para obras de infraestrutura e certifica que o projeto atende às exigências legais e ambientais. Com a autorização, a Prefeitura poderá avançar para a fase de licitação, que definirá a empresa responsável pela execução dos serviços.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito classificou o momento como histórico para o município. “Hoje celebramos uma conquista importante: o recebimento da licença ambiental junto ao IPAAM, um passo fundamental para o avanço do projeto da Ponte do Abial”, declarou.

Obra é considerada estratégica para o município

A futura ponte vai conectar a área urbana de Tefé ao bairro Abial, ampliando o acesso e facilitando o deslocamento de moradores.

De acordo com o prefeito, o projeto foi desenvolvido com base em critérios técnicos e ambientais. “Esse documento representa mais do que uma autorização. É resultado de muito trabalho, responsabilidade ambiental e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, disse.

Ele também destacou que a gestão pretende avançar com planejamento e responsabilidade. “Seguimos construindo um futuro melhor para Tefé, com planejamento e respeito à natureza”, afirmou.

Próximos passos

Com a licença emitida, a Prefeitura deve iniciar os trâmites administrativos para abertura do processo licitatório. Após a conclusão dessa etapa e a definição da empresa vencedora, será possível estabelecer o cronograma de execução da obra.

A construção da Ponte do Abial é apontada pela gestão municipal como uma das intervenções estruturantes para melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento local.