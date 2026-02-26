Crédito Afeam 2026 chega a Tefé com atendimento para fortalecer empreendedores do Médio Solimões

Os empreendedores do Médio Solimões já podem acessar as linhas do Crédito Afeam 2026, uma iniciativa realizada em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e com o apoio do Sebrae, que amplia as oportunidades de financiamento para diversos segmentos produtivos da região.

O programa contempla autônomos, feirantes, mototaxistas, motofretistas, microempreendedores individuais (MEI), além de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), fortalecendo a economia local por meio da ampliação, manutenção e estruturação dos pequenos negócios.

Linhas de Crédito Disponíveis:

Microcrédito: até R$ 21.000,00

Crédito de Varejo: até R$ 200.000,00

AFEAM Mais: a partir de R$ 200.000,01

As linhas são voltadas tanto para capital de giro quanto para investimento fixo, possibilitando a compra de equipamentos, ampliação de estrutura, reposição de estoque e fortalecimento das atividades produtivas.

Além das novas concessões, os empreendedores que desejam regularizar pendências financeiras também podem aderir à campanha Limpa Crédito, voltada à renegociação de débitos junto à Afeam, oferecendo uma nova oportunidade para reorganizar a vida financeira e retomar o crescimento do negócio.

Municípios atendidos:

Tefé, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Juruá, Jutaí, Japurá e Maraã.

Os atendimentos são realizados de forma presencial ou virtual, totalmente gratuitos, garantindo orientação técnica e apoio na organização da documentação necessária.

Mais informações:

(92) 98434-4402

Escritório Sebrae Tefé

Rua Marechal Deodoro, 50 – Centro – Tefé/AM

A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico regional, ampliando o acesso ao crédito e incentivando o crescimento sustentável dos pequenos negócios no interior do Amazonas.