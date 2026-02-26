PMAM apreende uma tonelada de drogas e cinco armas no Rio Negro

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu aproximadamente 1 tonelada de entorpecentes e cinco armas de fogo durante duas ocorrências interligadas no Rio Negro. As ações começaram na segunda-feira (23) e terminaram na terça-feira (24).

Além das apreensões, os policiais prenderam cinco pessoas. Além disso, também recolheram munições, equipamentos táticos e uma embarcação utilizada pelo crime organizado.

As ocorrências tiveram início após levantamentos de inteligência. Segundo as informações, embarcações saíam da região de fronteira transportando armas e grande quantidade de drogas, com provável destino a Manaus.

Embarcação interceptada em Iranduba

Durante o monitoramento na região de Paricatuba, na zona fluvial de Iranduba, as equipes da COE interceptaram uma lancha rápida. No momento da abordagem, os ocupantes se renderam imediatamente.

Na varredura, os policiais encontraram armamento de uso restrito. Assim, os cinco suspeitos foram presos por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Com o grupo, os agentes apreenderam quatro pistolas, um fuzil calibre 5.56mm, carregadores, munições, detector de metal, algemas, aparelhos celulares, balaclavas e capa balística. Além disso, também recolheram a lancha utilizada na ação criminosa.

Droga apreendida em área de mata

Em desdobramento da operação, as equipes localizaram aproximadamente 1 tonelada de maconha do tipo skunk, escondida em uma área de mata próxima a Moura, também no Rio Negro.

Com o material apreendido nas duas ocorrências, o prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 21,3 milhões.

Portanto, a operação reforça o combate ao tráfico de drogas e ao armamento ilegal na região amazônica, especialmente nas rotas fluviais utilizadas por organizações criminosas. Além disso, mostra a eficácia do trabalho integrado entre forças estaduais e federais.