DNIT realiza reforma em ponte da BR-319 e tráfego terá interdições temporárias até quinta (26)

Motoristas que trafegam pela BR-319/AM devem ficar atentos a interdições temporárias na ponte sobre o igarapé Realidade, localizada no km 590,11 da rodovia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nesta terça-feira (24/02) uma reforma estrutural na travessia, com previsão de conclusão para quinta-feira (26/02).

Para a execução dos serviços, o tráfego será interrompido em dois turnos diários:

Manhã: das 9h às 12h

Tarde: das 14h às 17h

Segundo o DNIT, o fluxo de veículos será liberado nos intervalos entre os turnos e também ao final de cada dia de trabalho. A autarquia destacou, porém, que o cronograma não é fixo e pode sofrer alterações conforme as condições climáticas ou a necessidade operacional da obra.

O trecho recebeu sinalização reforçada para alertar os condutores sobre as intervenções. O DNIT ressalta que a medida é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia e orienta que os motoristas planejem a viagem com antecedência, a fim de evitar possíveis retenções no local.