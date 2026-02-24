Inscrições abertas para criação da logo oficial da XXIII Festa da Castanha 2026; saiba como se inscrever

Estão abertas até o dia 6 de março as inscrições para o concurso que irá escolher a logomarca oficial da XXIII Festa da Castanha 2026, em Tefé.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semuc), é uma oportunidade única para artistas e designers locais demonstrarem criatividade, talento e deixarem sua marca na história cultural do município.
Como se inscrever
A inscrição deve ser realizada presencialmente na sede da Semuc. Após a confirmação da inscrição, os participantes terão até 10 dias para entregar sua obra artística.
Pré-requisitos
Para participar, é necessário:
Ser natural de Tefé ou residir no município há pelo menos 3 anos;
Comprovar experiência em design gráfico;
Desenvolver a arte sem o uso de inteligência artificial, sendo permitida apenas criação autoral.
A proposta vencedora será a identidade visual oficial de um dos eventos culturais mais tradicionais da cidade, reforçando o compromisso com a valorização dos talentos locais e da cultura regional.
A XXIII Festa da Castanha promete celebrar mais uma vez as tradições, a economia e a identidade do povo tefeense — e agora você pode fazer parte dessa história.
Mais informações estão disponíveis no link oficial da Semuc:
https://linktr.ee/tefesemuc
Essa é a sua chance de transformar criatividade em reconhecimento e contribuir com um momento especial para Tefé.