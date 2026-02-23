Menina de 7 anos tem dificuldade para andar após ser estuprada por vizinho de 69 anos em Manacapuru

Uma menina de 7 anos teve sangramento, secreção nas partes íntimas e dificuldade para andar após ser estuprada pelo vizinho de 69 anos, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O homem foi preso no domingo (22/02) após o crime que ocorreu no bairro São José I, do município.

De acordo com a delegada Joyce Coelho da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) da cidade, as investigações iniciaram após a tia da vítima comparecer à unidade policial e denunciar o caso. A tia descobriu o abuso quando a criança foi dormir em sua casa.

“A tia percebeu que a menina apresentava fortes dores e lesões aparentes com secreção anormal na região íntima, além de dificuldades de locomoção e manchas de sangue em sua roupa”, relatou.

Ainda segundo a delegada, a princípio a criança hesitou em contar os fatos, mas confessou ter sido atraída pelo vizinho, que chegou a lhe ameaçar de morte.

“Ela contou que o indivíduo a atraiu para sua casa, onde também funciona uma mercearia na qual ele comercializa dindin, e lá recebeu a proposta de receber o produto de graça caso ele pudesse beijá-la. Em seguida ele a levou até um quarto e, mediante violência e ameaça, acabou abusando sexualmente da criança”, disse.

Após a denúncia, uma equipe dirigiu-se até a casa do suspeito e efetuou a prisão. Em interrogatório na delegacia, ele negou os fatos, mas vestígios biológicos e exame confirmam as lesões.

“A vítima está recebendo cuidados médicos devido às lesões visíveis e será acompanhada por uma rede de apoio de atendimento à violência sexual, além de escuta especializada e apoio psicológico por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)”, informou a delegada.

Foto: Lyandra Peres/ PC-AM

Durante a realização do flagrante, foi solicitada a prisão preventiva do homem que deve ser decidida em audiência de custódia. O homem foi autuado por estupro de vulnerável e exploração sexual e está à disposição do Justiça.