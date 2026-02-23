VÍDEO: ‘Piratas do rio’ fogem após trocar tiros com a polícia em Japurá

Uma troca de tiros no Rio Japurá entre ‘piratas do rio’ e policiais militares terminou com a apreensão de uma lancha blindada, armamento de guerra e equipamentos avaliados em mais de R$ 1 milhão, no município de Japurá, no interior do Amazonas. O grupo é suspeito de atacar embarcações e comerciantes na região.

O confronto ocorreu manhã de domingo (22/02), por volta das 6h, durante patrulhamento fluvial. As equipes da PM localizaram a lancha utilizada pelos suspeitos de praticar assaltos na região e, ao se aproximarem, foram recebidas a tiros. Diante da reação criminosa, os policiais revidaram. Na sequência, os homens correram para a margem do rio e fugiram pela área de mata, abandonando equipamentos e armamentos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo realizou uma série de assaltos no último dia 20 de fevereiro, atacando embarcações que navegavam pelo Rio Japurá, considerado rota estratégica para o transporte fluvial no estado. Após as denúncias das vítimas, o Comando de Policiamento do Interior intensificou as ações de segurança na área e determinou reforço imediato do 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Tefé, que passou a coordenar as diligências na região.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma lancha com blindagem, cinco motores de popa, cinco carregadores de fuzil, 1.030 munições calibre 5.56 e uma espingarda, além de um gerador portátil, oito caixas de som, cinco equipamentos de internet via satélite Starlink, ferramentas e seis celulares. Todo o material foi avaliados em R$ 1 milhão e apresentado no 5º Distrito Regional de Polícia, onde o caso foi registrado.

Veja vídeo: