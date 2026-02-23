Lancha de pequeno porte naufraga no Rio Solimões e passageiros são resgatados sem ferimentos

Uma lancha de pequeno porte naufragou na tarde deste domingo (22) no Rio Solimoes, no Amazonas. A embarcação transportava passageiros em um trecho da região quando virou de forma repentina.

Apesar do susto, todos os ocupantes conseguiram sair da lancha a tempo. Não houve registro de feridos ou desaparecidos.

Socorro foi prestado por outra embarcação

Uma embarcação que navegava nas proximidades prestou socorro imediato às vítimas, garantindo o resgate rápido e seguro dos passageiros. A atuação ágil evitou consequências mais graves.

As autoridades locais foram acionadas para acompanhar a ocorrência e devem apurar as circunstâncias do naufrágio, incluindo possíveis falhas mecânicas, excesso de carga ou influência das condições do rio no momento do incidente.

Fonte: AM POST