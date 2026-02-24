Mulher é presa após roubar corpo de recém-nascido de necrotério em Autazes, no AM

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante no último domingo (22) após furtar o corpo de um recém-nascido do necrotério de um hospital no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus. O caso foi denunciado pelo pai da criança, que procurou a delegacia após perceber o desaparecimento do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) iniciaram as buscas e, com auxílio de imagens de câmeras de segurança do município, conseguiram identificar a suspeita. Os policiais foram até a casa dela, localizada no bairro Olinda, onde encontraram o caixão com o corpo do bebê sobre a cama.

Segundo a delegada Ivone Azevedo, a mulher relatou fazer acompanhamento psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e afirmou ter transtornos mentais. Em depoimento, ela disse que já perdeu um filho e que levou o caixão para casa após ver o corpo no necrotério.

A mulher foi autuada por subtração de cadáver e outros crimes relacionados a vilipêndio. Após audiência de custódia, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação.